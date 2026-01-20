Milano 10 italiani denunciati per 1200 truffe a danno di anziani | si presentavano in casa e obbligavano a comprare prodotti fino a 7mila€

A Milano, dieci persone sono state denunciate per aver commesso oltre 1.200 truffe ai danni di anziani, costringendoli ad acquistare prodotti fino a 7.000 euro ciascuno. L’indagine ha portato al sequestro di beni per circa 2,5 milioni di euro. L’attività investigativa ha evidenziato un modello criminale volto a sfruttare la vulnerabilità delle persone più anziane, con conseguenze economiche significative per le vittime.

L'operazione ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di due milioni e mezzo di euro. Per cinque indagati sono state disposte misure cautelari personali Finti agenti di vendita porta a porta che selezionavano con cura le proprie vittime, costringendole ad acquistare prodotti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

