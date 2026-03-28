A Gambarie riaprono gli impianti sciistici in vista della stagione invernale. Oggi, sabato 28 marzo, gli impianti sono stati aperti e sono disponibili le piste per gli sciatori. La località si prepara ad accogliere i visitatori con le prime nevicate della stagione. Sono stati comunicati gli orari di apertura e le modalità di accesso alle strutture.

Oggi, sabato 28 marzo, aprono gli impianti Azzurra e Telese intermedia a Gambarie, con orario 8:30–15:30. Skipass disponibili in prevendita e casco obbligatorio per tutti gli sciatori A Gambarie si torna a sciare: oggi, sabato 28 marzo, aprono gli impianti sciistici, in una giornata attesa dagli appassionati della montagna e degli sport invernali. Sono attivi gli impianti Azzurra e Telese intermedia, con orario continuato dalle 8:30 alle 15:30, per consentire agli sciatori di vivere una giornata sulla neve nel cuore dell’Aspromonte. L’organizzazione, Coop Aspro Service Gambarie, ricorda che il casco è obbligatorio per accedere alle piste, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - A Gambarie torna la neve e anche lo sci: orari, impianti aperti e tutto quello che c’è da sapere

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"Primavera in anticipo", cantava Laura Pausini. Ma a Gambarie è tutta un'altra musica: piste da sci aperte nel fine settimana Leggi qui l'articolo: https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/126577/primavera-in-ritardo-a-gambarie-torna-linverno-piste-aperte-nel-wee - facebook.com facebook