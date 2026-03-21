Sinner-Dzumhur oggi ATP Miami 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca il primo turno tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur al torneo ATP di Miami. L’incontro si svolgerà nel pomeriggio italiano e coincide con l’ora di pranzo nella Florida. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con orario e programma già annunciati. La competizione fa parte del circuito ATP 2026 e vede i due atleti affrontarsi nel primo round.

Esordio per Jannik Sinner a Miami in quello che sarà un sabato pomeriggio italiano, nonché un’ora di pranzo della Florida, tutto da vedere. Di fronte al recente vincitore del Masters 1000 di Indian Wells c’è il bosniaco Damir Dzumhur, ormai lontano dagli anni migliori, ma che continua comunque a girare il circuito ATP con importante dignità. Nonostante gli anni sul circuito, che iniziano a salire anche per Jannik (questa è la settima stagione completa sul circuito ATP, includendo anche ciò che è rimasto del 2020), i due non si sono mai affrontati. Dzumhur, proprio a Miami 10 anni fa, visse il suo maggior picco battendo Nadal anche se il maiorchino si ritirò sotto 3-0 nel terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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