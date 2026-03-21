Errani Paolini-Aoyama Eikeri WTA Miami 2026 | orario tv programma streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo per il loro esordio nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. La competizione si svolge nel 2026 e l’evento sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione. L’incontro si tiene all’interno del programma ufficiale del torneo, che prevede diverse partite nei giorni successivi.

Sarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a dover giocare contro la giapponese Shuko Aoyama e la norvegese Ulrikke Eikeri. Sia l’una che l’altra di esperienza ne hanno in termini di doppio, e anzi la nipponica ricorda Errani anche in tempi lontani, quando giocava con Roberta Vinci. Aoyama, del resto, tra le quattro semifinali Slam in carriera raggiunte (di cui una è diventata finale, Australian Open 2023), vanta anche quella di Wimbledon 2013, in cui perse dalle future vincitrici HsiehPeng: erano gli anni in cui questa coppia, ErraniVinci, HlavackovaHradecka e altre si contendevano regolarmente i piani alti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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