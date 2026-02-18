La lezione dell' oncologo Schittulli | Cancro sempre più guaribile oggi ci si può convivere

Il professor Francesco Schittulli ha parlato ieri pomeriggio nella sala del Vento di Palazzo Dogana, evidenziando come i progressi nella cura del cancro abbiano reso questa malattia sempre più curabile. Durante l’evento, il senologo-chirurgo ha spiegato che oggi molte persone con tumori vivono più a lungo e riescono a gestire la malattia come una condizione cronica. La presentazione del suo nuovo libro ha attirato un pubblico interessato alle ultime novità nel campo oncologico.

L'evento, organizzato dalla Lilt Foggia insieme a Confronto.eu, ha richiamato cittadini, operatori sanitari e rappresentanti del mondo del volontariato per un momento di riflessione sullo stato attuale della lotta ai tumori. Ai nostri microfoni Francesco Schittulli ha parlato del cancro come di una malattia cronica con cui oggi è possibile confrontarsi senza lasciarsi sopraffare dalla paura. Un cambio di paradigma importante rispetto al passato: grazie ai progressi della medicina, alle nuove terapie e alla diagnosi precoce, sempre più persone riescono a guarire o a convivere a lungo con la malattia mantenendo una buona qualità della vita.