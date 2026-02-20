' L' Impero minore' al Castello del Belriguardo presentazione del libro di Sergio Giraldo

Sergio Giraldo partecipa venerdì 27 alle 18 al ciclo ‘Venerdì letterari al Belriguardo’ per presentare il suo nuovo romanzo. L’evento si svolge nella Sala delle Bifore al Castello del Belriguardo di Voghiera, in provincia di Ferrara. Giraldo discuterà della storia e dei personaggi del libro, attirando appassionati e curiosi. L’incontro è organizzato con il patrocinio del Comune di Voghiera e si inserisce in una serie di appuntamenti culturali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Nell'ambito dei ‘Venerdì letterari al Belriguardo’, il ciclo di incontri in programma, organizzati con il patrocinio del Comune di Voghiera, ospiterà venerdì 27 (ore 18), nella Sala delle Bifore al Castello del Belriguardo di Voghiera, un incontro con Sergio Giraldo, che presenterà il suo libro ‘L’Impero minore’. Dialogheranno con l'autore Isabella Masina, vicesindaco di Voghiera e Claudio Pisapia (Pro loco Voghiera). ‘L’Impero minore’ è un’analisi delle cause della crisi dell’Unione Europea. Espone in maniera lucida quali siano state le scelte politiche ed economiche che hanno portato alla crisi industriale e sociale in cui si trova adesso l’Europa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: "2027. Fuga dalla democrazia", presentazione del libro di Sergio Rizzo Leggi anche: "Palermo, racconto di una città in 100 opere": la presentazione del libro di Sergio Troisi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Totti, archiviata l’inchiesta. Non abbandonò la figlia. In casa nessun pericolo; Tentativi di riconciliazione in casa Beckham: Harper tagga Brooklyn in un post a tema S. Valentino; Efeso: cosa vedere nel sito archeologico in Turchia, la guida completa; L’impero finanziario dei musicisti brasiliani cresce con la diversificazione degli affari e un programma fitto di impegni. Aldo Cazzullo, 'in fondo l'Impero romano non è mai caduto'Da Giulio Cesare, condottiero, politico, e - perché no - anche cronista, alla testimonianza che l'Impero romano ha lasciato al mondo, con la inconfondibile impronta di una potenza a quel tempo ... ansa.it Energia #nucleare: le Commissioni #Ambiente e #AttivitàProduttive svolgono l'audizione di rappresentanti di Federazione ANIE, @Fed_Anima, @RSEnergetico, @EDFofficiel e di Sergio Giraldo - @durezzadelviver, membro del think-tank a/simmetrie. x.com Il Comitato Nazionale Flat Tax vi aspetta a #Stradella per incontrare Sergio Giraldo, esperto di energie, con il quale dialogheremo di #greendeal e di tutte le politiche fallimentari che stanno portando l'#Unioneeur - facebook.com facebook