Genova entra a scuola con una pistola scacciacani senza il tappo rosso denunciato studente di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dopo aver entrato a scuola con una pistola scacciacani senza tappo rosso. L’episodio ha generato momenti di paura tra studenti e insegnanti. Dopo essere stato fermato e perquisito dai carabinieri, l’adolescente è stato affidato alla madre. L’evento ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza negli istituti scolastici della zona.

Momenti di ansia all’Ipsia, istituto scolastico professionale, “Attilio Odero” di Sestri Ponente, a Genova, dove un ragazzo di 16 anni è entrato a scuola con quella che sembrava un’arma. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo una segnalazione al 112 da parte della preside dell’istituto professionale, allertata da alcuni studenti che avevano notato il loro compagno in possesso di quella che sembrava a tutti gli effetti una pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Genova Sestri Ponente e di Sampierdarena, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile di Genova. Durante i controlli i militari dell’Arma hanno effettivamente trovato nella disponibilità dello studente una pistola scacciacani a salve, che tuttavia era priva del previsto tappo rosso che consente di distinguerla da un’arma vera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, entra a scuola con una pistola scacciacani senza il tappo rosso, denunciato studente di 16 anni Approfondimenti su Genova Sestri Ponente Nell'auto non sua che sta guidando ritrovata una pistola scacciacani priva del tappo, giovane denunciato Durante un controllo su un'auto sospetta, la polizia ha scoperto una pistola scacciacani priva del tappo rosso all’interno del veicolo. Studente porta in classe una pistola scacciacani: scatta la denuncia a Genova A Genova, un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dopo aver portato a scuola una pistola scacciacani senza tappo rosso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Genova Sestri Ponente Argomenti discussi: Entra a scuola con una pistola scacciacani senza il tappo rosso: denunciato 16enne; Entra a scuola con una scacciacani, allarme all’Odero di Sestri Ponente; Entra a scuola con una pistola finta, denunciato un minorenne; Studente entra in classe con un coltello con una lama di 15 centimetri, a scuola arrivano i carabinieri. Entra a scuola con una scacciacani, allarme all’Odero di Sestri PonenteUn sedicenne è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso da altri ragazzi con quella che sembrava un’arma da sparo, anziché a salve ... ilsecoloxix.it Entra a scuola con una pistola finta, denunciato un minorenneQuesta mattina i carabinieri di Sestri Ponente e di Sampierdarena, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Genova, hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad o ... primocanale.it Genova entra tra le “52 Places to Visit” del New York Times 2026. Un riconoscimento internazionale che rafforza il posizionamento di Genova come destinazione turistica di primo piano. Dal centro storico ai Palazzi dei Rolli, dal nuovo Waterfront alle eccellenz - facebook.com facebook A Genova il riciclo della plastica entra nei luoghi che raccontano la città Le installazioni di L'Italia in Cornice sono punti di informazione per la raccolta differenziata. Inquadra il QR code! Largo Pertini, Castelletto, Boccadasse #Corepla @AmiuGenova x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.