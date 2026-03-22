Davide Fogacci, un ragazzo di 16 anni di Santarcangelo, entrerà nella scuola militare Teulié di Milano venerdì. Presterà giuramento insieme ai altri studenti del corso e ha dichiarato di aver realizzato il suo grande sogno. La cerimonia si terrà nella capitale lombarda, dove i giovani militari si preparano a iniziare il percorso formativo.

Venerdì a Milano presterà giuramento insieme ai suoi compagni di corso. Non vede l’ora Davide Fogacci, 16enne di Santarcangelo, entrato nella scuola militare Teulié. Davide, che viene da una famiglia numerosa (ha una sorella e due fratelli), è approdato nello storico istituto fondato nel 1802 da Napoleone, dopo i primi anni all’istituto ‘Marie Curie’ di Savignano dove frequentava il liceo scientifico con indirizzo scienze applicate. Davide, in che modo hai scoperto questa opportunità? "È sempre stato il mio sogno intraprendere la carriera militare. Ho scoperto la scuola militare Teulié dopo che mio padre ha parlato con un ufficiale dell’Esercito, che gli ha raccontato della possibilità di entrare nella scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davide entra nella scuola militare: "Ho coronato il mio grande sogno"

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