Netflix ha annunciato il rilancio di un film commedia romantica del 2004, che sarà disponibile in una nuova versione. Il film originale vedeva Jennifer Garner come protagonista, mentre la versione attuale sarà interpretata da Emily Bader e Logan Lerman. La produzione si prepara a tornare sugli schermi, con una data di uscita ancora da definire.

La commedia romantica del 2004 ritornerà in una nuova versione sugli schermi con protagonisti Emily Bader e Logan Lerman. 30 anni in un secondo, la commedia con star Jennifer Garner e Mark Ruffalo, è al centro di un reboot che avrà come star Emily Bader e Logan Lerman. Brett Haley sarà impegnato alla regia, collaborando nuovamente dopo il successo ottenuto con People we meet on vacation, che ha trascorso ben quattro settimane nella Top 10 dei film in inglese più visti su Netflix ed è entrata nelle prime 10 posizioni dei titoli con le migliori visualizzazioni in 92 nazioni. Cosa raccontava 30 anni in un secondo Attualmente la produzione non ha svelato in che modo verrà adattata la commedia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 30 anni in un secondo: Netflix annuncia il film reboot della commedia con Jennifer Garner

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Emily Bader e Logan Lerman saranno nel reboot Netflix di 13 Going on 30. Jennifer Garner sarà a bordo come produttrice esecutiva. x.com