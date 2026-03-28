Il 28 marzo segna il decimo anniversario della scomparsa di Paolo Poli, avvenuta nel 2016. A Firenze, in questa data, viene organizzato uno spettacolo teatrale che ripercorre la sua carriera e le sue opere. L’evento si svolge nel rispetto della data della sua morte e si propone di rendere omaggio alla sua figura artistica. La serata si inserisce nelle iniziative che ricordano il suo contributo al teatro italiano.

Firenze, 28 marzo 2026 – Dieci anni senza Paolo Poli, che moriva il 25 marzo del 2016. E oggi Firenze lo celebra con uno spettacolo che è un viaggio delicato e poetico nei ricordi e nell'arte di uno dei geni più liberi del teatro italiano. Chi era Paolo Poli, artista libero e irriverente. L'attore era nato a Firenze nel 1929. Laureato in letteratura francese ha esordito come attore in piccoli teatri, come "La borsa di Arlecchino" di Genova. Ironico ed autoironico, irriverente e colto, sempre elegantissimo, negli anni Sessanta è approdato alla Rai per la quale ha realizzato lo sceneggiato "I tre moschettieri", quindi Canzonissima. Tra i lavori più noti che lo hanno visto regista e protagonista "Aldino mi cali un filino", "Rita da Cascia", che suscitò polemiche ed una interrogazione parlamentare, "La nemica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 28 marzo, dieci anni senza Paolo Poli. A Firenze rivive a teatro

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