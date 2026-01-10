Dieci anni senza David Bowie Il matrimonio con Iman a Firenze la prima esibizione in Italia a Monsummano

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, artista iconico e innovatore musicale. Ricordiamo il suo matrimonio con Iman a Firenze e la sua prima esibizione in Italia, a Monsummano, eventi che hanno lasciato un segno nella cultura italiana. Oggi, la sua eredità continua a influenzare generazioni, mantenendo vivo il ricordo di un artista che ha definito un’epoca con la sua creatività e il suo talento.

Firenze, 10 gennaio 2026 – David Bowie, l’uomo caduto dalle stelle e che da ormai 10 anni è tornato lassù. Il Duca bianco, il talento con sembianze umane che ha catturato l’essenza della musica per trasformarla in opere senza tempo. Oggi, come ogni giorno per i suoi milioni di fan, è il giorno del ricordo: David Robert Jones (all’anagrafe) il 10 gennaio 2016, esattamente 10 anni fa oggi, lasciava la vita terrena. Nella quale ha sicuramente avuto un posto speciale anche Firenze. Proprio qui infatti il 6 giugno 1992 Bowie sposò la top model Iman Abdulmajid. Il legame con Firenze. La città aveva infatti un significato speciale per la coppia, che vi aveva trascorso la prima vacanza estiva, apprezzandone l'arte, la bellezza e la qualità della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci anni senza David Bowie. Il matrimonio con Iman a Firenze, la prima esibizione in Italia a Monsummano Leggi anche: Dieci anni senza David Bowie: Blackstar e l’arte dell’ultimo gesto Leggi anche: Dieci anni senza David Bowie, l’eredità immortale del Duca Bianco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dieci anni fa moriva David Bowie, resta un'icona senza tempo; Dieci anni senza David Bowie; Dieci anni senza David Bowie, l'eredità immortale del Duca Bianco; Dieci anni senza David Bowie, il genio mandato sulla terra per stravolgere il mondo. Dieci anni senza David Bowie. Il matrimonio con Iman a Firenze, la prima esibizione in Italia a Monsummano - David Robert Jones (all’anagrafe) il 10 gennaio 2016, esattamente 10 anni fa oggi, lasciava la vita terrena. lanazione.it

Dieci anni senza David Bowie. Apre a Parma la mostra d’arte collettiva «Hello Starman!». Anche un quadro della parmigiana Roberta Musi - Il 10 gennaio 2016 moriva a 69 anni il cantautore e attore britannico David Bowie e a dieci anni esatti dalla sua morte oggi alle 17 a Parma si inaugura la mostra d’arte collettiva «David Bowie – Hell ... gazzettadiparma.it

Dieci anni senza David Bowie, l'artista inglese che ha attraversato generi e anticipato mode - A un decennio dalla scomparsa del Duca Bianco, mostre, libri e documentari celebrano un artista che ha sempre anticipato i tempi ... tgcom24.mediaset.it

Dieci anni fa moriva David Bowie, resta un'icona senza tempo. Da Ziggy Stardust al Duca Bianco, 50 anni di successi. Un docu racconta gli ultimi anni. #ANSA - facebook.com facebook

Dieci anni fa moriva David Bowie, resta un'icona senza tempo. Da Ziggy Stardust al Duca Bianco, 50 anni di successi. Un docu racconta gli ultimi anni. #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.