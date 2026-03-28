22 morti in mare | i trafficanti gettarono i corpi in acqua

Nel Mediterraneo, 22 persone sono morte in mare dopo sei giorni di agonia. Secondo quanto riferito, i trafficanti avrebbero gettato i corpi in acqua. La vicenda riguarda un episodio di traffico di migranti, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili. Le autorità stanno indagando sugli eventi e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Un dramma silenzioso si è consumato nelle acque del Mediterraneo, dove ventidue vite sono state spezzate dopo sei giorni di agonia. I sopravvissuti hanno riferito alla guardia costiera greca che i corpi delle vittime sono stati gettati in mare su ordine dei trafficanti, mentre la nave della Frontex ha recuperato ventisei persone al largo di Creta. L’odissea ha avuto inizio il 21 marzo da Tobruk, nella Libia orientale, con una rotta diretta verso le isole elleniche. La mancanza di cibo e acqua per sei intere giornate ha portato a un esito tragico, confermato dai racconti degli unici due superstiti attualmente ricoverati all’ospedale di Heraklion. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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