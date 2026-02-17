Trovati dei corpi in mare in Italia | l’orrore in pieno giorno
Nelle acque di Tropea, questa mattina, sono stati trovati alcuni corpi, probabilmente vittime di un incidente in mare. La scoperta ha suscitato paura tra i passanti e ha portato subito squadre di soccorso sul posto. La spiaggia si è riempita di bagnanti spaventati, mentre i pompieri cercavano di capire cosa fosse successo.
Il mare davanti a Tropea si è trasformato in poche ore in un teatro di apprensione e interventi d’emergenza. Nella mattinata di oggi, lungo il tratto costiero delle Roccette, uno dei punti più noti e frequentati del litorale calabrese, è scattato un allarme che ha mobilitato uomini e mezzi. A segnalare la presenza in acqua di una o forse due sagome umane galleggianti sono stati alcuni studenti di un istituto superiore del posto. Da lì, la corsa contro il tempo. Tropea, allarme alle Roccette: scattano i soccorsi. L’avvistamento è avvenuto a una distanza considerevole dalla riva, nello specchio d’acqua antistante la spiaggia delle Roccette. 🔗 Leggi su Tvzap.it
