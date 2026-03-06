LIVE Berrettini-Zverev 3-6 4-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il tedesco servirà per il match l’azzurro cerca la rimonta impossibile

Al momento, nel match di Indian Wells, Zverev serve per il match con il punteggio di 6-3, 5-4. Berrettini cerca di reagire e si trova ad affrontare un’ultima battuta del tedesco, che ha due match point a disposizione. Con il punteggio di 40-15, Zverev ha colpito un altro smash e si avvicina alla conclusione del set. La partita è in corso e l’esito è ancora aperto.