Dopo il successo della prima puntata, il Serale di Amici 2026 si prepara a trasmettere la seconda registrazione in programma oggi. La puntata sarà visibile in prima serata su Canale 5 sabato 28 marzo. La trasmissione ha battuto Canzonissima nel risultato della scorsa settimana, consolidando la propria presenza nel palinsesto televisivo. Tra i partecipanti, sono annunciati ospiti come Zendaya e Robert Pattinson.

© Facebook @LaPresse Dopo l’esordio della scorsa settimana, vincente ‘di misura’ su Canzonissima, il Serale di Amici 2026 prosegue con la registrazione odierna della seconda puntata, che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 28 marzo. Più che ospiti, arrivano ospitoni: Zendaya e Robert Pattinson. Anticipazioni seconda puntata del Serale: gli ospiti di sabato 28 marzo. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di ospiti Belen Rodriguez, Luca Argentero, The Kolors per presentare il nuovo singolo Rolling Stones e una delle coppie cinematografiche oggi più attese: Zendaya e Robert Pattinson, protagonisti del nuovo film The Drama – Un segreto è per sempre, diretto da Kristoffer Borgli, nelle sale dal 1° aprile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, artiglieria pesante contro Canzonissima: arrivano Zendaya e Robert Pattinson

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