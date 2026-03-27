Dopo aver annunciato il proprio ingresso in Italia a febbraio, Zeekr ha avviato le prime prove su strada delle sue vetture sul territorio italiano. Le prove rappresentano il passo successivo rispetto alla comunicazione ufficiale, segnando un momento pratico nella presenza del marchio nel paese. La casa automobilistica sta ora affrontando le prime verifiche sul campo in vista di una futura introduzione commerciale.

Dopo l’annuncio ufficiale di febbraio, Zeekr passa alla fase più concreta del suo ingresso nel mercato italiano. Il brand del gruppo Geely avvia infatti le prime sessioni di prova dedicate alla stampa e a una selezione di clienti, segnando il momento in cui il progetto smette di essere teoria e si misura direttamente con la strada. È un passaggio chiave. Perché nel segmento delle auto elettriche premium, non basta il posizionamento: serve dimostrare sul campo qualità, tecnologia e coerenza con le aspettative di un pubblico sempre più esigente. L’approccio scelto da Zeekr è chiaro: costruire credibilità passo dopo passo, evitando logiche aggressive di volume e puntando su un ingresso strutturato e progressivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zeekr in Italia: il debutto entra nel vivo con le prime prove su strada

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