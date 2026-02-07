LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | entra nel vivo la terza prova a breve le italiane

Questa mattina si sono aperte le prove singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. La terza prova sta entrando nel vivo, e tra poco le atlete italiane scenderanno in pista per cercare di migliorare i loro tempi. La competizione si fa più intensa e l’attenzione si concentra sulle prestazioni delle nostre atlete, che si preparano a dare il massimo. La diretta mostra già alcuni spunti interessanti, mentre si attende il via delle italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 13.52 La nostra Sandra Robatscher vola in vetta con il tempo di 53.446 con 32 millesimi di vantaggio su Elina Bota. 13.51 La svedese Tove Kohala fa segnare il tempo di 53.859 con 381 millesimi. 13.49 L’atleta indipendente Daria Olesik si mette in quinta posizione a 227 millesimi da Bota. 13.47 La statunitense Emily Fischnaller chiude con il tempo di 53.583 a 105 millesimi da Bota. 13.45 La statunitense Summer Britcher fa segnare un 53.678 a 2 decimi esatti dalla vetta. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: entra nel vivo la terza prova, a breve le italiane Approfondimenti su Olimpiadi Slittino LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: a breve scatta la terza prova A pochi minuti dall’inizio della terza prova del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi, gli atleti si preparano sul ghiaccio. LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: parte la terza prova a Cortina Questa mattina a Cortina sono riprese le prove del singolo femminile di slittino in vista delle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Slittino Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Felderer e Fischnaller in vetta nella quarta manche, in crescita Gufler; LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller svetta nella seconda manche, bene Felderer. LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Può terminare qui la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport sulle ultime manche di prova dello ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue lo studio per Hofer e RobatscherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 Programma, orari e tv della ... oasport.it LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: in pista l’outsider Verena Hofer - x.com Fischnaller vuole continuare a fare bene nelle prove singolo dello slittino maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina! Segui la terza e la quarta manche in Diretta e in Live facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.