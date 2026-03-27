Lunedì 30 marzo si terrà a Zapponeta l’undicesima edizione della Passione Vivente, un evento legato alla festività religiosa. La comunità locale si prepara a rappresentare la Passione di Cristo attraverso una serie di scene che coinvolgono diverse persone del paese. La rappresentazione si svolgerà in una location all’aperto, con la partecipazione di attori e volontari.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Michele Arcangelo, con il patrocinio del Comune di Zapponeta, e coinvolgerà l’intera comunità. Infatti, saranno centinaia di figuranti locali a dare vita alle emozioni e al pathos vissuti oltre 2000 anni fa da Gesù di Nazareth, in un’opera corale che unisce fede, tradizione e spirito di partecipazione. Tra le novità di quest'anno, spiccano i nuovi set scenografici che, affiancandosi a quelli introdotti nell’edizione precedente, renderanno ancora più autentica la rievocazione della realtà storica vissuta da Gesù Cristo durante le ore della Passione. Un apporto fondamentale è stato dato da muratori, falegnami e artigiani locali, che hanno lavorato instancabilmente per ricreare un’ambientazione suggestiva, in grado di richiamare la Terra Santa del I secolo d. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Zapponeta, lunedì 30 marzo l’undicesima edizione della Passione Vivente

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