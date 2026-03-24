‘La Passione Vivente nella Benevento Romana’ l’appuntamento è per sabato alle 19.30

Benevento si appresta a ospitare ‘La Passione Vivente nella Benevento Romana’, un evento previsto per sabato 28 marzo alle 19:30. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città e coinvolgerà attori e comparse che rappresenteranno scene della Passione di Cristo. L’evento durerà circa due minuti e si svolgerà in un’area delimitata nel cuore di Benevento.

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento si prepara ad accogliere uno degli eventi più suggestivi e coinvolgenti del periodo pasquale: ‘La Passione Vivente nella Benevento Romana’, in programma sabato 28 marzo alle ore 19:30. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Samnium di Benevento con il patrocinio del Comune di Benevento, porterà in scena i momenti più intensi della Passione di Cristo in un percorso itinerante che attraverserà alcuni dei luoghi più affascinanti e storici della città. La rappresentazione prenderà il via alle spalle dell’Arco del Sacramento, in Piazza Manfredi di Svezia, con la scena dell’Ultima Cena. A seguire, il. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘La Passione Vivente nella Benevento Romana’, l’appuntamento è per sabato alle 19.30 Articoli correlati 28 marzo: Passione vivente anima i resti romani di BeneventoIl rione Triggio di Benevento si prepara ad accogliere il 28 marzo la nona edizione della Passione vivente, un evento che trasforma l’area... Referendum, l’affluenza in Campania alle 19 sfiora il 30%: a Benevento il dato più altoTempo di lettura: < 1 minuto Sfiora il 30% l’affluenza ai seggi in Campania per il referendum costituzionale, in base alla rilevazione delle ore 19. Una selezione di notizie su Passione Vivente Temi più discussi: Nella Domenica delle Palme. Torna la Passione vivente: per la prima volta sarà itinerante; Teatro, fede e comunità: nel centro storico in scena la Passione Vivente con i ragazzi dell’Oratorio; Passione Vivente a Rocca Imperiale; Foggia, torna la Passione Vivente in piazza Giordano: spettacolo tra fede, teatro e tradizione. Sabato sera al Triggio ‘La Passione Vivente nella Benevento Storica’Benevento si prepara ad accogliere uno degli eventi più suggestivi e coinvolgenti del periodo pasquale: La Passione Vivente nella Benevento Storica, in programma sabato 28 marzo alle ore 19:30. L’in ... ntr24.tv Passione Vivente XV ed. 29 marzo, MatinoLa XV edizione della Passione Vivente di Matino si apre come un grande poema in cammino: in via Verdi, dove l’aria si fa attesa, avviene l’Incontro con Maria di Magdala, primo bagliore di una storia c ... lecceprima.it SUD TV. . A Eboli musica e teatro diventano strumenti di preghiera verso la Pasqua. Il 27 marzo “La Buona Novella” di De André e sabato la Passione Vivente nel centro storico. Maria Vita Della Monica #Eboli #Pasqua #Teatro #Musica #PassioneVivente #Su - facebook.com facebook Verso la Pasqua, a Joppolo grande attesa per la Passione Vivente x.com