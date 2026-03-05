Nella sfida dei playoff scudetto, il UYBA ha perso 3-0 contro il Conegliano. La squadra ora si concentra sulla prossima partecipazione in Champions League. La partita si è svolta con un ritmo intenso e decisioni chiare da parte delle due formazioni. Il risultato finale ha segnato la fine del percorso nel torneo nazionale, mentre il team si prepara per impegni internazionali.

Nel contesto dei playoff scudetto, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, tra le protagoniste più costanti del torneo, ha impresso un’andatura decisa anche davanti a quasi 1900 spettatori nella e-work arena. In gare 2 dei quarti di finale la squadra allenata da Daniele Santarelli ha confermato la propria superiorità, chiudendo la serie con maggiore autorità rispetto all’incontro domenicale al PalaVerde. L’assenza della schiacciatrice brasiliana Gabi non ha piegato la determinazione delle ospiti, che hanno mostrato solidità e capacità di gestione nelle fasi decisive, valorizzando soprattutto muro, servizio e continuità di gioco. L’impegno collettivo ha permesso di adattarsi rapidamente alle letture avversarie e di contenere i momenti di difficoltà, realizzando un test significativo in vista delle sfide di Champions League. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - UYBA cede 3-0 al Conegliano nei playoff scudetto, ora la squadra punta alla Champions

