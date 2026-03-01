Milano-Vallefoglia 3-0 nei playoff scudetto | Lanier torna con 20 punti

Nel primo match dei quarti di finale dei playoff scudetto, la squadra di Milano ha battuto Vallefoglia con un punteggio di 3-0. Lanier ha segnato 20 punti, tornando a giocare dopo un infortunio. La partita si è conclusa con tre set vinti dalla squadra di casa, senza lasciare spazio a eventuali recuperi dell’avversario. La sfida si è svolta nel palazzetto di Milano.

nel primo confronto dei quarti di finale dei play off scudetto, la Numia Vero Volley Milano batte la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia con un secco 3-0, imponendosi nei tre set e portandosi in vantaggio nella serie. la squadra milanese ha mostrato compattezza difensiva, efficacia a muro e continuità offensiva, soprattutto nelle fasi centrali e nelle rotazioni di seconda linea. il punteggio finale è stato 3-0 (25-20; 25-15; 25-19). la formazione milanese ha tenuto alta la concentrazione dall’inizio alla fine, aumentando progressivamente l’impatto al muro e a rete, e sfruttando l’apporto delle sue bocche di fuoco nelle fasi decisive. centrali decisive nell’impostazione della partita sono state Anna Danesi e Hena Kurtagic, entrambe a quota 7 punti e decisive nei muri iniziali che hanno frenato le iniziative avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

