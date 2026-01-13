Yildiz celebra sui social la vittoria contro la Cremonese, condividendo un messaggio di entusiasmo con i compagni di squadra. Nel post, invita alla continuità e alla determinazione, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione per raggiungere gli obiettivi stagionali. Un gesto che testimonia l’unità del gruppo e la volontà di proseguire con impegno nel cammino della squadra.

Yildiz sui social esulta dopo la vittoria contro la Cremonese e chiede ai suoi compagni di continuare a spingere forte. Ecco il post. La netta vittoria per 5-0 della Juventus sulla Cremonese ha lasciato diverse indicazioni positive a Luciano Spalletti, ma gli occhi di tutti sono puntati su un unico protagonista: Kenan Yildiz. Il giovane talento turco ha confermato ancora una volta di essere il fulcro del nuovo progetto tecnico bianconero, illuminando la serata dello Stadium con giocate d’alta scuola e un gol dopo il rigore sbagliato. Poche ore dopo il fischio finale, il numero 10 bianconero ha voluto condividere le proprie emozioni con i fan attraverso i propri profili ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz festeggia sui social la vittoria contro la Cremonese: ecco il messaggio rivolto ai compagni – FOTO

Leggi anche: Koopmeiners festeggia la vittoria contro il Sassuolo: il messaggio ai compagni sui social – FOTO

Leggi anche: Locatelli festeggia sui social dopo la vittoria di Coppa Italia: il messaggio del capitano bianconero ai tifosi – FOTO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Yildiz e Muharemovic così sui social dopo Sassuolo - VIDEO; Koopmeiners festeggia la vittoria contro il Sassuolo | il messaggio ai compagni sui social – FOTO; Yildiz esulta dopo il netto successo in Sassuolo Juve: il messaggio alla squadra – FOTO; Koopmeiners festeggia la vittoria contro il Sassuolo: il messaggio ai compagni sui social - FOTO.

Juve: Yildiz 'la vittoria con la Roma un passo importante' - "Grandi serate, grandi momenti: vittoria importante e passo importante, grazie ai nostri tifosi per l'incredibile supporto": con questo messaggio sui social, Kenan Yildiz ha celebrato il successo ... ansa.it

Yildiz: "Col Wydad abbiamo lottato insieme come squadra e raggiunto il risultato che volevamo" - La stella della Juventus, Kenan Yildiz, ha commentato sul suo profilo Instagram la vittoria contro Wydad Athletic Club dei suoi bianconeri, una partita che l'ha visto brillare particolarmente con due ... tuttomercatoweb.com

Li bastona e festeggia con loro: così in 70 giorni Spalletti ha conquistato Yildiz e compagni alla Juventus METODO SPALLETTI Luciano Spalletti è stato bravo a fare breccia sui calciatori in tempi brevi e abile ad aggiustare quei piccoli ingranaggi che - facebook.com facebook