Di Gregorio celebra la vittoria della Juventus contro la Cremonese, commentando sui social con un messaggio diretto alla squadra. La soddisfazione per il risultato è evidente, e l'allenatore sottolinea l'importanza di mantenere il rendimento nelle prossime sfide. Un gesto che riflette l'impegno e la determinazione del team, elementi fondamentali per proseguire nel cammino di questa stagione.

Di Gregorio commenta sui social la vittoria della Juve in casa contro la Cremonese. E il portiere rivolge anche un messaggio ai compagni. Il successo ottenuto contro la Cremonese ha consolidato le certezze della Juventus, ma ha soprattutto messo in luce la solidità dell’intera squadra oltre che del portiere. Michele Di Gregorio è ormai l’anima silenziosa di una difesa che concede pochissimo, un leader calmo che ha saputo prendersi i pali della Vecchia Signora con personalità e umiltà. La sfida contro la Cremonese non era scontata, ma la squadra ha saputo soffrire e colpire al momento giusto. Al termine del match, l’entusiasmo del portiere è esploso sui canali social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio esulta dopo la vittoria contro la Cremonese: il messaggio alla squadra è molto chiaro – FOTO

Leggi anche: Di Gregorio esulta dopo la vittoria contro il Sassuolo: il messaggio rivolto alla squadra – FOTO

Leggi anche: Kostic volta pagina dopo la prestazione negativa di Juve Cagliari e pensa alla squadra: messaggio chiaro sui social – FOTO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Promozione/A, i risultati: Avezzano frenato dal San Gregorio, la Rosetana aggancia la vetta; Di Gregorio esulta dopo la vittoria contro il Sassuolo | il messaggio rivolto alla squadra – FOTO; Sassuolo-Juventus 0-3: i bianconeri dominano il match e tornano alla vittoria; Diretta/ Sassuolo Juventus (risultato finale 0-3): gol e assist per David (Serie A, 6 gennaio 2025).

#DiGregorio esulta sui social Il post x.com

SABATO 10 GENNAIO 2026 SABATO DOPO LA SANTA TEOFANIA - III GIORNO DELLA NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI S. ANTONIO IL GRANDE - S. GREGORIO DI NISSA Ore 17.30: S. Rosario, Divina Liturgia e recita della novena O Dio dei - facebook.com facebook