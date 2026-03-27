WWE | Ultimi aggiornamenti su Chelsea Green in vista di WrestleMania 42

Recentemente, la situazione di Chelsea Green in vista di WrestleMania 42 è rimasta imprevedibile, poiché il suo percorso di recupero ha subito un nuovo rallentamento. La concorrente si trova ancora lontana dal rientro in scena, e le sue condizioni fisiche continuano a essere monitorate. Nessuna data ufficiale è stata comunicata riguardo al suo ritorno nel roster.

La situazione attuale di Chelsea Green in vista di WrestleMania 42 resta incerta e il suo percorso di recupero si è appena complicato. Dopo settimane in cui aveva insistito sul fatto che non avrebbe saltato WrestleMania 42, un nuovo aggiornamento invita alla prudenza. Secondo WrestleVotes Radio su Fightful Select, all’interno della WWE c’è un crescente ottimismo riguardo al suo recupero. ma nessuna garanzia che possa essere dichiarata idonea in tempo. Internamente si ritiene che Chelsea Green stia facendo buoni progressi dopo l’infortunio alla caviglia, ma non è ancora chiaro se riceverà il via libera medico prima di WrestleMania. Ed è proprio questo il punto chiave: fino ad ora, la stessa Green si era mostrata molto sicura sul fatto che non avrebbe saltato l’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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