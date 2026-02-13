chelsea green costretta a rinunciare a wrestlemania 42 per infortunio

Chelsea Green si è dovuta ritirare da WrestleMania 42 a causa di un infortunio subito durante l’allenamento. La wrestler ha riportato una lesione al ginocchio sinistro, che le impedisce di partecipare all’evento programmato per la prossima settimana. La notizia ha sorpreso i fan, che attendevano con ansia il suo ritorno sul ring.

Il percorso di una delle protagoniste più acclamate del wrestling femminile ha conosciuto un’impennata decisiva, coronata da trionfi storici e una rapida ascesa nei titoli di coppia. Il periodo d’oro di Chelsea Green ha però segnato una svolta improvvisa: la recentissima corsa tra successi e ritiri forzati ha generato incertezza sul prosieguo della stagione e su un possibile ritorno sul ring in un evento di grande richiamo. Nell’arco di poco tempo, la campionessa inaugurale del Women’s United States Championship ha scritto una pagina importante della sua carriera, aggiungendo ai successi anche i titoli di coppia misti conquistati in AAA. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su chelsea green

Chelsea Green sta meglio di quanto si pensasse all’inizio.

Nella serata di ieri, Chelsea Green ha subito un infortunio che si è rivelato più grave del previsto.

Ultime notizie su chelsea green

