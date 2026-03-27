WWE | Robert Stone sarà il GM di NXT in via definitiva

La WWE ha annunciato che Robert Stone assumerà il ruolo di general manager di NXT in modo permanente. La federazione ha anche confermato i ruoli di altri manager: Nick Aldis sarà a capo di SmackDown, mentre Adam Pearce gestirà RAW. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente dalla WWE e riguardano le posizioni manageriali nei principali programmi della federazione.

La federazione con sede a Stamford ha Nick Aldis come manager di SmackDown e Adam Pearc e come manager di RAW. Tuttavia, il futuro del brand NXT era incerto dopo l’addio di Ava il 30 gennaio 2026. Ora, la compagnia ha finalmente trovato un sostituto permanente per la figlia di The Rock. Sebbene la compagnia di proprietà della TKO non avesse nessuno in grado di sostituire immediatamente Ava, ha nominato Robert Stone come General Manager ad interim. Dopo tre mesi di buon lavoro, Stone è ora diventato ufficialmente il GM di NXT. Su X, Stone ha caricato un video ringraziando i fan, William Regal e Shawn Michaels per l’incarico ricevuto. “Bene, siamo qui e stiamo per dare il via a NXT Live a Wichita, Kansas, ma volevo solo ringraziare tantissimo William Regal. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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