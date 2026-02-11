NXT 10.022026 Mr Stone non ha pace

A NXT, Joe Hendry conquista il titolo durante un ladder match, grazie anche al supporto del pubblico. Lo show si apre con il nuovo campione che si presenta sul ring, mentre Mr. Stone sembra ancora in difficoltà. La serata prosegue tra promozioni e confronti, con Hendry che si gode il momento.

Ciao Bro di Zona Wrestling, nuova puntata di NXT, nuovo campione che apre lo show. Hoka Hey!!! Promo: Joe Hendry dichiara di aver potuto conquistare la cintura durante il ladder match, grazie al supporto del pubblico che lo ha sempre sostenuto. Passo dopo passo ha cementificato la sua legacy, ma non si fermerà qui.I Vanity Project interrompono il discorso del campione. Il campione Evolve Jackson Drake coi Swipe Rights sfida Joe Hendry, quest’ultimo accetta la sfida a patto che ammettano di averlo assalito 2 settimane fa. Il trio heel lo attacca in simultanea e nonostante il campione si difenda alla grande, non può che avere la peggio nel confronto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 10.02.2026 Mr. Stone non ha pace

NXT Report 10-02-2026 – WWE.

