WWE | Joe Hendry è il nuovo campione di NXT

Joe Hendry si prende il titolo di NXT. L’ex campione TNA vince un match intenso contro sei avversari e conquista il suo primo titolo nella WWE. La battaglia si è svolta in un ladder match spettacolare, con molti colpi e colpi di scena, lasciando il pubblico senza fiato. Ora Hendry può festeggiare il suo successo e il nuovo ruolo nel roster di NXT.

L’ex TNA World Champion conquista il suo primo titolo in WWE al termine di un match spettacolare che ha visto sette wrestler darsi battaglia per la cintura lasciata vacante da Oba Femi Un ladder match storico per la cintura di NXT. Per la terza volta nella storia della WWE, l’ NXT Championship è stato messo in palio in un ladder match. Nella puntata di NXT andata in onda martedì notte, Joe Hendry ha avuto la meglio su Ricky Saints, Dion Lennox, Shiloh Hill, Keanu Carver, Jackson Drake e Sean Legacy in un match della durata di oltre ventidue minuti. Tra i sette partecipanti, solo Saints e Hendry avevano già lottato per il titolo NXT in passato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Joe Hendry spiega le ragioni della sua scelta di entrare in NXT, sottolineando come questa decisione rappresenti un impegno serio per il suo sviluppo professionale.

Joe Hendry no, Joe Hendry si. Serata complicata per l'ex TNA che alla fine ci sarà nel ladder match nonostante l'attacco subito nel backstage. Intanto Keanu Carver continua a svettare su tutti, chi sarà il nuovo campione NXT secondo voi - facebook.com facebook