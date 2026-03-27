Rob Van Dam ha dichiarato di essere disponibile a tornare sul ring, ma si è detto contrario all’idea di un “retirement tour”. Con il passare degli anni, si è osservato che molti giovani fan della WWE non hanno mai visto RVD combattere dal vivo, anche se il suo nome rimane indelebile nei ricordi di chi ha seguito la federazione in passato.

Con l’avanzare degli anni, la consapevolezza che diversi giovani fan della WWE possano non aver mai visto Rob Van Dam lottare dal vivo è sempre più forte ogni anno che passa, ma RVD resta sempre indelebile nei ricordi dei fan un po’ più datati. In una recente intervista, l’ex ECW ha parlato del suo futuro nel wrestling e di un possibile ritorno in WWE. Durante la sua ospitata per TMZ Sports, RVD ha risposto a una domanda degli intervistatori che, oltre a chiedergli dei suoi piani per il futuro nel business, hanno chiesto anche se RVD sarebbe stato mai interessato a tornare in WWE per un’ultima run in stile “tour d’addio” di John Cena: Rob Van Dam e il suo futuro nel wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rob Van Dam aperto al ritorno ma contro l’idea del “retirement tour”

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