Idea Raspadori | ritorno possibile ma gennaio resta aperto
Si apre la possibilità di un ritorno di Giacomo Raspadori, anche se il mercato di gennaio resta un’opzione ancora aperta. Le ultime indiscrezioni provenienti da Castel Volturno suggeriscono che il club sta valutando diverse possibilità, senza escludere un ritorno del giocatore. La situazione rimane fluida, e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane per definire il futuro di Raspadori.
L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

