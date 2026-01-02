Si apre la possibilità di un ritorno di Giacomo Raspadori, anche se il mercato di gennaio resta un’opzione ancora aperta. Le ultime indiscrezioni provenienti da Castel Volturno suggeriscono che il club sta valutando diverse possibilità, senza escludere un ritorno del giocatore. La situazione rimane fluida, e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane per definire il futuro di Raspadori.

Un’idea di mercato prende forma tra i corridoi di Castel Volturno: il possibile ritorno di Giacomo Raspadori. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Idea Raspadori: ritorno possibile ma gennaio resta aperto

Leggi anche: Roma, idea Raspadori: ritorno in Serie A possibile a gennaio

Leggi anche: Thiago Silva verso il ritorno al Milan? Idea concreta: ecco il possibile piano per gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Futuro Raspadori, il ds Alemany: Idee chiare su di lui. Non c'è fretta; Raspadori, Gasp chiede l’ultimo sforzo. Baldanzi in uscita: ci sono Verona e Pisa; Lazio, idea Calabria: l'ex Milan spinge per il ritorno in Serie A; Calciomercato Roma News/ Nei piani un ritorno in Serie A e un addio illustre (oggi 24 dicembre 2025).

Idea Raspadori: ritorno possibile ma gennaio resta aperto - Idea Raspadori: ritorno possibile ma gennaio resta aperto Un’idea di mercato prende forma tra i corridoi di Castel Volturno: il possibile ritorno di ... forzazzurri.net