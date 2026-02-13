gothic remake arriva su playstation 5 xbox series x e s e pc

Gothic Remake arriverà il 5 giugno su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, portando la versione rivisitata del classico RPG ai videogiocatori. La casa di sviluppo ha annunciato che il gioco, atteso da anni, sarà disponibile sia su Steam che su GOG, offrendo ai fan un’occasione unica di rivivere le avventure del passato con grafica e meccaniche aggiornate. La data di uscita è stata comunicata attraverso un trailer che mette in evidenza le nuove atmosfere e i dettagli ricostruiti rispetto all’originale.

Gothic Remake sarà disponibile dal 5 giugno su Gothic Remake per PlayStation 5, Xbox Series X and Series S e PC tramite Steam e GOG. L’annuncio ufficiale è stato diffuso da THQ Nordic e dallo studio di sviluppo Alkimia Interactive, che hanno confermato la data di uscita del rifacimento di uno dei giochi di ruolo più iconici dei primi anni Duemila. A oltre vent’anni dalla pubblicazione dell’originale, il ritorno nella Valle delle Miniere punta a riportare in vita un classico assoluto, ricostruito completamente con tecnologia moderna ma fedele all’identità che ha reso celebre la saga. Un mondo spietato pronto a rinascere. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

