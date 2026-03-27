WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che consentirà agli utenti di creare liste personalizzate per organizzare i contatti in gruppi riutilizzabili. La novità riguarda anche gli Stati, che potranno essere condivisi solo con gli amici stretti, in modo simile a quanto già avviene su Instagram. La piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo sta quindi introducendo strumenti per una gestione più flessibile delle condivisioni.

WhatsApp si prepara a rivoluzionare il modo in cui condividiamo gli Stati con i nostri contatti. La piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo sta sviluppando una funzione che permetterà di creare liste personalizzate per organizzare i propri contatti in gruppi riutilizzabili. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: rendere più semplice e immediato condividere aggiornamenti specifici con le persone giuste, senza dover ogni volta rifare manualmente la selezione. La novità emerge dall’analisi della versione beta di WhatsApp per Android 2.26.12.9, disponibile sul Google Play Store. Anche se la funzione non è ancora attiva nemmeno per i beta tester, le tracce nel codice dell’applicazione rivelano un lavoro di sviluppo avanzato che promette di cambiare radicalmente l’esperienza d’uso degli Stati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp introduce gli solo per gli amici stretti: la nuova funzione che copia Instagram

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