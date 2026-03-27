weekend cosa fare a pisa e provincia il 28 e il 29 marzo

Nel prossimo fine settimana a Pisa e nella provincia si svolgeranno diverse iniziative, continuando le celebrazioni per il 2027 che sono iniziate con una cerimonia mercoledì 25 marzo. Le manifestazioni e gli eventi si protrarranno anche durante il weekend di sabato 28 e domenica 29 marzo, coinvolgendo la città e le aree circostanti.

Quello in arrivo è un fine settimana speciale per la città di Pisa che con la solenne cerimonia di mercoledì 25 marzo ha festeggiato il suo ingresso nel 2027, e le occasioni di celebrazione proseguono anche sabato e domenica. Iniziano anche gli appuntamenti all'aria aperta mentre a Ospedaletto è ancora in corso l'Expo e a Peccioli torna la rassegna culturale in collaborazione con il Post per tre giorni di incontri con giornalisti, scrittori e intellettuali. Ecco più nel dettaglio gli appuntamenti di sabato e domenica nel pisano. Sabato e domenica si chiudono i festeggiamenti del Capodanno pisano: sabato sera la festa si innova con uno show di droni della durata di 15 minuti che prenderà il via alle 23 nella zona aerea soprastante il Ponte della Fortezza ma che sarà visibile da lungarni e Ponte di Mezzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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