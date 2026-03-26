I migliori eventi del weekend del 27 28 e 29 marzo 2028 a Milano e in Lombardia | ecco cosa fare

Nel fine settimana del 27, 28 e 29 marzo 2028, a Milano e in Lombardia si svolgono diverse manifestazioni culturali e artistiche. Sono aperte mostre dedicate ai Macchiaioli e alla Metafisica presso il Palazzo Reale di Milano. Inoltre, ci sono visite guidate e feste gastronomiche che coinvolgono vari luoghi della regione, offrendo occasioni di approfondimento e svago per i visitatori.

Mostre di alto profilo artistico, a partire da quelle dei Macchiaioli o della Metafisica a Palazzo Reale di Milano, ma anche visite guidate e feste gastronomiche all'insegna della cultura, dell'arte e del divertimento nel week lombardo. Tra gli eventi più originali ed interessanti eccomi due particolarmente curiosi e spettacolari (e soprattutto assolutamente gratuiti): la rievocazione storica del "Miracol" di Treviglio nella Bassa Bergamasca ed il concerto per pianoforte in alta quota nello scenario del lago ghiacciato di Montespluga, in provincia di Sondrio, al confine con la Svizzera. Cosa fare a Milano, weekend 27, 28 e 29 marzo 2026. Navigazione sui Navigli, con itinerario dalla Darsena, sabato alle 14,30, domenica alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I migliori eventi del weekend del 27, 28 e 29 marzo 2028 a Milano e in Lombardia: ecco cosa fare Articoli correlati Dieci eventi speciali nel weekend del 13, 14 e 15 marzo: ecco cosa fare a Milano e in LombardiaRiferimenti musicali a Milano città, dal jazz al pop e Renato Zero in concerto a Mantova. Eventi e spettacoli imperdibili a Milano e in Lombardia: moda, arte e musica nel weekend straordinario del 27 e 28 febbraio, 1 marzo 2026Da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo 2026 il territorio lombardo offre un calendario particolarmente ricco di appuntamenti tra cultura,... Tutto quello che riguarda I migliori eventi del weekend del 27 28... Temi più discussi: Festeggia San Patrizio a Milano! Gli eventi e i migliori pub irlandesi per celebrarlo; Giornate FAI, East Market e festival: gli eventi del weekend a Milano; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 20 al 22 marzo: tutti gli eventi; Tutto quello che c’è da sapere sul Fuorisalone 2026. Magia d'autunno, i 10 migliori eventi del weekend da non perdere in Lombardia il 3, 4 e 5 ottobre 2025Tra natura, gastronomia, divertimento e sport, la regione offre un fine settimana ricco di appuntamenti imperdibili per tutti i gusti Il primo weekend di ottobre porta in Lombardia una varietà di ... ilgiorno.it Milano wine week. Eventi, note, solidarietà. Brindisi sotto l’ArcoIn alto i calici. La manifestazione Milano wine week, da domani fino al 12 ottobre, giunge alla sua ottava edizione, con un fitto calendario di degustazioni, masterclass con i migliori sommelier ... quotidiano.net A Milano #Rosalìa ha interrotto il concerto al Forum: mi sento male. Le immagini x.com Il concerto di #Rosalia a Milano ha dimostrato che spesso fermarsi, per un artista, è la migliore prova di grandezza https://vogueitalia.visitlink.me/0zabRM - facebook.com facebook