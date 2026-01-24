Waterpolo Preview | Settebello battuto dalla Serbia ora la sfida per il terzo posto

L’Italia di waterpolo si ferma in semifinale agli Europei di Belgrado 2026, arrendendosi alla Serbia con il risultato di 17-13. Dopo un confronto equilibrato nei primi due tempi, la squadra azzurra ha ceduto nel terzo e quarto periodo, lasciando spazio alla superiorità avversaria. Ora, i nostri atleti si preparano per la sfida di recupero per il terzo posto, con l’obiettivo di conquistare un piazzamento importante nel torneo.

L’Italia si ferma in semifinale agli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026. Nella seconda semifinale del torneo, il Settebello lotta con grande generosità per due tempi, ma alla distanza deve arrendersi alla Serbia padrona di casa, che si impone 17-13 grazie a una maggiore continuità e qualità individuale. La squadra allenata da Sandro Campagna resta in partita a lungo, ma paga soprattutto l’elevata efficacia dei serbi nel fondamentale della superiorità numerica, fattore chiave nell’economia del match. Nonostante la sconfitta, il cammino europeo dell’Italia non è ancora concluso. Gli azzurri torneranno infatti in vasca per la finale per il terzo posto, dove affronteranno nuovamente la Grecia, con l’obiettivo di conquistare la medaglia di bronzo e chiudere il torneo sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

