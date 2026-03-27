Venerdì 27 marzo alle 15.30 apre al pubblico il Waterfront Mall di Genova, un nuovo distretto commerciale situato lungo il lungomare. L'apertura ha generato lunghe code di visitatori in attesa di entrare. Il centro commerciale combina negozi, ristoranti e aree dedicate al tempo libero, offrendo un nuovo spazio dedicato allo shopping e alla ristorazione in città.

"È importante che questo luogo, sul quale c'è stato un grande investimento, funzioni e funzioni bene", ha detto la sindaca Salis Venerdì 27 marzo alle ore 15.30 apre al pubblico il Waterfront Mall di Genova, distretto commerciale che intende coniugare shopping, ristorazione e tempo libero. Grazie ai circa 27mila mq di superficie agibile e con circa 15mila mq di superficie di vendita, Waterfront mall ospita circa 70 negozi, oltre a 19 tra bar e ristoranti. "È importante - ha detto Salis - che questo luogo, sul quale c'è stato un grande investimento, funzioni e funzioni bene. Sapete anche tutti gli sforzi che stiamo facendo per il... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Waterfront Mall, lunga coda fuori per l'apertura del nuovo distretto

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