Waterfront Mall apertura con polemiche su posteggi e commercio

Venerdì 27 marzo 2026 alle 15:30 si terrà l'inaugurazione del Waterfront Mall al Palasport, un nuovo centro commerciale che apre le sue porte. La cerimonia si svolgerà in un orario stabilito, mentre nei giorni precedenti sono state sollevate polemiche riguardo alla disponibilità di posteggi e alle attività commerciali presenti. L'apertura ha già suscitato commenti tra residenti e operatori del settore.

Il nuovo centro apre i battenti venerdì 27 marzo, Confcommercio chiede posteggi gratis nella zona per tutelare i negozianti della zona e propone il bonus shopping per chi acquista da loro Tutto pronto per l'inaugurazione del Waterfront Mall al Palasport, il nuovo centro commerciale che aprirà i battenti venerdì 27 marzo 2026 alle ore 15:30 (qui i dettagli). Parliamo di uno spazio con circa 15mila mq di superficie di vendita su 27mila mq di superficie agibile. Una novità osteggiata da Confcommercio Genova che, alla vigilia, torna sul tema attraverso le parole del presidente Alessandro Cavo: "Parliamo di una struttura imponente che ospiterà a regime circa 100 attività commerciali, con ristorazione e una grande distribuzione alimentare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Waterfront Mall, apertura con polemiche su posteggi e commercio Articoli correlati Apre al pubblico il Waterfront Mall di Genova: shopping, ristorazione e tempo liberoVenerdì 27 marzo alle ore 15:30 aprirà ufficialmente al pubblico il Waterfront Mall di Genova, il tanto atteso distretto commerciale tematico che... Maltempo su Bari, costa spazzata dalle onde: crolla porzione del waterfront di Torre a MareL'area, nella zona sud del quartiere, era stata già transennata alcuni giorni fa dopo i danni ad un marciapiede provocati dalle cattive condizioni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Waterfront Mall Temi più discussi: Waterfront Mall Genova, apre il nuovo polo urbano tra retail e ristorazione; Il Waterfront Mall apre il 27 marzo: 70 negozi, ristoranti vista mare e Coop -; Negozi al Palasport, corsa contro il tempo per l’apertura; Lifestyle, intrattenimento e shopping esclusivo: a Genova inaugura un nuovo distretto commerciale tematico. Genova, Waterfront Mall apre il 27 marzo 2026Genova Waterfront Mall apre il 27 marzo 2026 nel Waterfront di Levante: 70 negozi, area food vista mare e nuovo polo urbano per shopping e tempo libero. ligurianotizie.it Apre il Waterfront Mall, Confcommercio: Sfida senza precedenti. E propone il bonus shopping per i parcheggiConfcommercio torna all'attacco del nuovo Waterfront Mall al Palasport alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale ... genova24.it Waterfront Mall di Genova apre al pubblico il 27 marzo liguria.bizjournal.it/2026/03/24/wat… x.com GENOVA, SI PARTE 27 marzo – ore 14:00 Apriamo il nuovo store Dadi e Mattoncini al Waterfront Mall PROMO APERTURA -15% su tutto fino al 29 marzo Se ami LEGO, Pokémon, giochi da tavola, collezionabili e tanto altro.. questo posto è per te - facebook.com facebook