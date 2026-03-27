Volkswagen richiama 94 mila auto elettriche rischio incendio della batteria

Volkswagen ha avviato il richiamo di circa 94.000 veicoli elettrici prodotti in Germania a causa di un difetto alla batteria. Le autorità tedesche hanno diffuso un avviso in cui si specifica che il problema può portare a una riduzione dell’autonomia o all’accensione di una spia di segnalazione. Non sono stati segnalati incidenti o danni derivanti dalla situazione.

Volkswagen ha richiamato 94mila auto elettriche prodotte in Germania per un problema alla batteria. L’avviso emesso dalle autorità tedesche spiega che il più delle volte questo difetto causa una riduzione dell’autonomia o anche solo la semplice accensione di una spia. Esiste però anche il rischio che questo problema aumenti le possibilità di un incendio. I modelli colpiti sono due, tutti prodotti negli stessi due impianti tra il 2022 e il 2024. Buona parte delle auto richiamate subirà soltanto un aggiornamento del software ma, nei casi più gravi, potrebbe essere necessaria la sostituzione dell’intera batteria difettosa. Quali sono i modelli richiamati da Volkswagen. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Volkswagen richiama 94 mila auto elettriche, rischio incendio della batteria Articoli correlati Volkswagen: 4 milioni di auto elettriche in EuropaIl Gruppo Volkswagen ha raggiunto una soglia storica di quattro milioni di veicoli elettrici immatricolati in Europa, consolidando la sua leadership... Bmw richiama centinaia di migliaia di auto, rischio di incendioLa casa automobilistica tedesca Bmw ha annunciato il richiamo di centinaia di migliaia di veicoli a livello globale, inclusi quelli presenti sul... Contenuti utili per approfondire Volkswagen richiama Temi più discussi: Il gruppo Volkswagen richiama 94 mila elettriche per rischio incendio; Rischio di incendio: il gruppo Volkswagen richiama 94 mila elettriche per problemi alle batterie | Quattroruote.it; Il gruppo Volkswagen richiama 94 mila auto elettriche: batterie a rischio incendio; Auto a rischio incendio, la Volkswagen richiama in officina 94 mila vetture. I modelli interessati e i prolemi. Il gruppo Volkswagen richiama 94 mila auto elettriche: batterie a rischio incendioNello specifico il problema riguarderebbe gli accumulatori, i cui singoli moduli potrebbero non essere conformi alle specifiche tecniche ... corriere.it Il gruppo Volkswagen richiama 94 mila elettriche per rischio incendioIl gruppo Volkswagen sta per avviare una campagna di richiamo che interessa 94 mila veicoli elettrici in Europa, 28 mila dei quali in Germania. Secondo il database dei richiami dell’Autorità federale ... ilsole24ore.com Volkswagen richiama auto elettriche per rischio incendio ...Continua - facebook.com facebook