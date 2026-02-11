Bmw richiama centinaia di migliaia di auto rischio di incendio

La Bmw ha deciso di richiamare centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo, Italia inclusa. La casa tedesca ha avvertito i proprietari di un possibile problema che potrebbe causare incendi. Al momento, non ci sono segnalazioni di incidenti, ma l’azienda preferisce intervenire preventivamente. Gli automobilisti sono invitati a portare i veicoli presso le officine autorizzate per verifiche gratuite.

La casa automobilistica tedesca Bmw ha annunciato il richiamo di centinaia di migliaia di veicoli a livello globale, inclusi quelli presenti sul mercato italiano, a causa di un potenziale rischio di incendio. Il difetto riguarda componenti specifici del motore e dell'impianto elettrico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. L'iniziativa, resa nota a metà febbraio 2026, mira a prevenire possibili incidenti e a garantire la conformità dei veicoli agli standard di sicurezza. La notizia ha immediatamente destato l'attenzione del settore automobilistico e delle autorità competenti.

