Batistuta fa una rivelazione shock | Ho chiesto che mi tagliassero le caviglie volevo smettere di soffrire!
Gabriel Batistuta ha rivelato di aver chiesto di amputarsi le caviglie per porre fine alle sue sofferenze, una decisione presa dopo anni di dolore intenso. La sua confessione sorprende, considerando la sua immagine di attaccante forte e invincibile che ha dominato la Serie A. Dietro la leggenda del “Re Leone”, infatti, si nasconde una battaglia personale contro il dolore cronico che lo ha tormentato per lungo tempo. Un dettaglio che rende ancora più complessa la figura di uno dei grandi bomber del calcio italiano.
Ancora problemi per Signorini, ex concorrente del GF VIP fa una rivelazione shock «Ecco cosa mi ha detto»
Alfonso Signorini torna a essere al centro dell’attenzione mediatica, dopo che un ex concorrente del GF VIP ha condiviso una rivelazione inaspettata.
Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. Ho capito come accettare ciò che mi è successo. Vi spiego la scelta di giocare al Watford»
Bove condivide il suo percorso di adattamento al Watford, evidenziando come abbia affrontato le sfide del trasferimento in Inghilterra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
