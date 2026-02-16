Batistuta fa una rivelazione shock | Ho chiesto che mi tagliassero le caviglie volevo smettere di soffrire!

Gabriel Batistuta ha rivelato di aver chiesto di amputarsi le caviglie per porre fine alle sue sofferenze, una decisione presa dopo anni di dolore intenso. La sua confessione sorprende, considerando la sua immagine di attaccante forte e invincibile che ha dominato la Serie A. Dietro la leggenda del “Re Leone”, infatti, si nasconde una battaglia personale contro il dolore cronico che lo ha tormentato per lungo tempo. Un dettaglio che rende ancora più complessa la figura di uno dei grandi bomber del calcio italiano.

