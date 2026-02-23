Rissa invade la hall affollata del teatro Condominio | tensione a Gallarate

Una rissa scoppiata nella hall affollata del teatro Condominio ha provocato scompiglio tra il pubblico presente. La lite, iniziata per motivi ancora da chiarire, ha coinvolto diversi giovani che hanno causato danni a sedie e altri arredi. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e passanti, creando tensione tra i presenti. Le autorità sono intervenute per calmare gli animi e mettere fine alla rissa. La situazione resta sotto controllo, mentre si cercano testimoni.

Gallarate (Varese) – La criminalità giovanile è un problema sempre più serio a Gallarate, con cittadini e commercianti in allarme. Il problema non riguarda soltanto le aree considerate fragili, come la zona della stazione, ma investe ormai anche il centro, divenuto troppo spesso terreno di scontro tra gruppi contrapposti. L’ennesimo episodio si è consumato sabato poco dopo le 21,30 in piazza Garibaldi, davanti all’ingresso del Teatro Condominio. A circa mezz’ora dall’inizio dello spettacolo solidale “Suoniamole al cancro”, organizzato dall’Associazione Caos con l’esibizione del Coro JPC, più giovani hanno iniziato ad affrontarsi in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

