Dove si trova il castello di ?achtice in cui la contessa sanguinaria uccise più di 600 persone

Dove si trova il castello di Čachtice in cui la contessa sanguinaria uccise più di 600 persone

Il castello di Cachtice si trova in Slovacchia, tra i paesi di Nové Mesto nad Váhom e Pieštany. Costruito nel XIV secolo, è noto per essere stato la dimora di Erzsébet Báthory, la contessa accusata di aver ucciso oltre 600 persone. Oggi rappresenta un sito di interesse storico e turistico, simbolo di un passato ricco di leggende e misteri legati alla sua lunga e inquietante storia.

