Dove si trova il castello di ?achtice in cui la contessa sanguinaria uccise più di 600 persone

Il castello di Cachtice si trova in Slovacchia, tra i paesi di Nové Mesto nad Váhom e Pieštany. Costruito nel XIV secolo, è noto per essere stato la dimora di Erzsébet Báthory, la contessa accusata di aver ucciso oltre 600 persone. Oggi rappresenta un sito di interesse storico e turistico, simbolo di un passato ricco di leggende e misteri legati alla sua lunga e inquietante storia.

