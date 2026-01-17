Dove si trova il castello di ?achtice in cui la contessa sanguinaria uccise più di 600 persone
Il castello di Cachtice si trova in Slovacchia, tra i paesi di Nové Mesto nad Váhom e Pieštany. Costruito nel XIV secolo, è noto per essere stato la dimora di Erzsébet Báthory, la contessa accusata di aver ucciso oltre 600 persone. Oggi rappresenta un sito di interesse storico e turistico, simbolo di un passato ricco di leggende e misteri legati alla sua lunga e inquietante storia.
Il castello di?achtice custodisce la memoria di secoli di storia e il mito oscuro di Erzsébet Báthory, la contessa sanguinaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
