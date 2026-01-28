Azione Studentesca scheda i professori di sinistra | la denuncia divampa sul web e diventa un caso politico

Azione Studentesca ha pubblicato una lista con i nomi di alcuni professori considerati di sinistra. La mossa ha fatto scoppiare un acceso dibattito online, trasformandosi in un caso politico che divide opinioni. La polemica corre sui social e apre un nuovo fronte nel mondo della scuola e della politica.

Una campagna lanciata da Azione Studentesca, un’associazione vicina a Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia, ha scatenato una tempesta di critiche in tutta Italia. Davanti a diversi licei sono apparsi volantini che chiedono agli studenti di denunciare quegli insegnanti che, secondo il gruppo, farebbero propaganda politica di sinistra durante le lezioni. L’operazione si chiama “La nostra scuola” e funziona tramite un QR code stampato sui volantini. Chi lo scansiona finisce su un questionario online dove può raccontare episodi specifici e, se vuole, fare nomi. Le segnalazioni sono arrivate da città come Bergamo, Alba, Cuneo, Palermo e Pordenone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Bergamo, 28 gennaio 2026 – La campagna “La nostra scuola” di Azione Studentesca arriva anche a Bergamo, scatenando polemiche.

In Italia, il dibattito sulla presenza di professori di sinistra nelle scuole ha suscitato diverse reazioni.

