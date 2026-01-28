In alcune scuole italiane, studenti hanno promosso sondaggi per identificare i professori di sinistra. La denuncia arriva da un insegnante, che sostiene che gli sondaggi siano stati fatti senza il suo consenso e che si tratti di un atto inaccettabile. La scuola si trova ora al centro di una polemica, mentre le autorità scolastiche stanno verificando cosa sia successo.

Sondaggi promossi da Azione studentesca sarebbero stati condotti in diverse scuole per individuare professori di sinistra. E’ quanto denuncia un docente in un video pubblicato sui social. “Il gruppo di Azione Studentesca legato a Gioventù Nazionale – costola di Fratelli d’Italia – ha diffuso volantini davanti a diverse scuole con un QR Code che indirizza a un sondaggio da compilare”, afferma nel filmato diffuso sui social – e riportato da alcuni quotidiani – Giorgio Peloso Zantaforni, professore di lettere in un liceo, che ha denunciato quanto accaduto in alcuni istituti italiani. Il prof nel video: “Schedatemi pure”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scuola, prof denuncia un sondaggio di Azione Studentesca: “Schedano docenti di sinistra”

Approfondimenti su Azione Studentesca

Paolo Venti, insegnante in un liceo di Pordenone, ha deciso di denunciare le liste pubblicate da Azione Studentesca.

In un contesto scolastico di Pordenone, Azione Studentesca ha avviato un questionario online per segnalare docenti di sinistra.

Ultime notizie su Azione Studentesca

