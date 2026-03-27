Vittorio Feltri ha commentato duramente le recenti decisioni del governo, definendo la reazione della premier come scomposta. Ha anche commentato la figura di una politica, riferendosi a lei come una

“Quando dovevano cacciarla” per le vicende giudiziarie che la coinvolgono “Santanchè è stata difesa e ha ben goduto di questo beneficio”, dunque è “un fatto certo che sia una furbacchiona“. A tirare le somme della ramazza usata da Giorgia Meloni dopo la vittoria del No al referendum, alla quale è conseguita una pioggia di defezioni, è Vittorio Feltri dalle colonne del Fatto Quotidiano. Ora Giorgia Meloni, dopo il repulisti, farebbe bene a “votarsi a Sant’Antonio” per “raddrizzare la rotta”, dato che la sua è stata “una reazione scomposta”. Vittorio Feltri critica Giorgia Meloni La "furbacchiona" Daniela Santanchè Tutti contro Meloni: la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Feltri critica Meloni, "Santanchè è una furbacchiona ma la reazione della premier è stata scomposta"

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