Il giorno in cui sono diventato padre, Vittorio Feltri dovette essere rianimato con un’iniezione dopo un grave malore, e questa esperienza lo ha segnato profondamente. Durante l’intervista a Il Corriere della Sera, Feltri ha anche ricordato con nostalgia i momenti trascorsi con Pietro, il suo amico e collega, che gli forniva dettagli sulla politica degli anni Novanta mentre lo portava a cena. Tra i ricordi più intensi, il giornalista ha menzionato il brefotrofio in cui è cresciuto e la perdita della prima moglie, morta di parto, un dolore che ha accompagnato tutta la sua vita.

Vittorio Feltri si è raccontato a Il Corriere della Sera, rivelando aspetti inediti del suo passato. Il giornalista ha parlato anche del brefotrofio e delle sue figlie: “La mia prima moglie era morta di parto. Sono diventato vedovo lo stesso giorno in cui sono diventato padre. Mi portarono questo fagottino con due neonate. ‘Che belle queste bambine, quale delle due e? la mia?’ chiesi. ‘Tutte e due’ risposero. Mi sentii svenire, dovettero rianimarmi con un’iniezione”. “Al brefotrofio di Bergamo, dove io avevo portato le mie prime figlie, Laura e Saba. – ha raccontato – ho conosciuto mia moglie Enoe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il giorno in cui sono diventato padre dovettero rianimarmi con un’iniezione. Giorgia Meloni è mia amica, anzi di più. Di Pietro lo portavo a cena e lui mi dava le notizie su Mani Pulite”: così Vittorio Feltri

