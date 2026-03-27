L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Sabato 28 marzo, alle ore 17, negli spazi espositivi della Galleria Pescheria sarà inaugurata la mostra "Orme sulla sabbia", degli artisti Giampaolo Parrilla e Matteo Gobbo, curata da Bianca Basile. A partire dalla riviera romagnola, coloro che hanno un ruolo fondamentale all’interno del sistema di servizi, relativi agli ambiti di villeggiatura, agricoltura, edilizia, ristorazione e assistenza alla persona, spesso hanno una storia di migrazione alle spalle e sono invisibili alla società. L’operazione avviene innanzitutto contrattualmente, ma spesso anche con la marginalizzazione fisica delle persone nello svolgimento dei loro ruoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Vite migranti e marginalità sociale: apre la mostra "Ombre sulla sabbia"

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