Ombre di guerra sulla sabbia | tributo a Hind Rajab a Barcellona con installazione artistica sulla spiaggia

Questa mattina sulla spiaggia di Barcellona è comparso un grande ritratto di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa a Gaza due anni fa. L’installazione, visibile a tutti, vuole essere un modo per ricordare la sua storia e portare l’attenzione sulla situazione in Palestina. La spiaggia si è riempita di persone che si sono fermate a guardare, alcune hanno anche lasciato fiori e candele. Un gesto semplice, ma forte, che ha scosso chi passava e portato un messaggio di solidarietà.

Un grande ritratto di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa a Gaza due anni fa, è stato srotolato sulla spiaggia di Barcellona in un gesto simbolico di memoria e protesta. L’installazione, realizzata da attivisti locali e internazionali, è stata allestita nel pomeriggio del 30 gennaio 2026, proprio nel secondo anniversario della sua morte. Il volto della bambina, immortalato in un’immagine che la ritrae con sguardo sereno ma carico di un’innocenza spezzata, è stato esposto su una superficie lunga diversi metri, steso direttamente sulla sabbia in prossimità del lungomare. L’evento ha attirato un nutrito gruppo di persone, tra cui familiari, artisti, studenti e sostenitori dei diritti umani, uniti in un silenzio carico di emozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ombre di guerra sulla sabbia: tributo a Hind Rajab a Barcellona con installazione artistica sulla spiaggia Approfondimenti su Hind Rajab Gaza, a Barcellona la gigantesca foto di Hind Rajab sulla spiaggia: la bimba fu uccisa due anni fa A Barcellona, decine di attivisti hanno portato sulla spiaggia una grande foto di Hind Rajab, la bambina uccisa due anni fa a Gaza. Da Limbiate alla Camera per presentare un’inchiesta sulla morte di HInd Rajab Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Hind Rajab Argomenti discussi: Ombre di guerra | Collettiva d’arte; La vita segreta delle ombre. Il viaggio di Lauretta Colonnelli fra luce e ombre; Le luci, le ombre; Rifugio, sulla guerra. Bunkervik, performance sulla guerra nell’ex rifugio antiaereoIl 30 e 31 gennaio lo spazio culturale di Brescia ospita un ciclo di performance immersive firmate da ?Collettivo e Turi Rizzi, tra memoria, trauma e attualità. Ingresso gratuito su prenotazione ... giornaledibrescia.it Germania, il ministro della Difesa: Siamo nell'ombra di una guerraBerlino, 7 nov. (askanews) - Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius avverte che l'Europa vive nell'ombra di una guerra, mentre in Germania cresce il dibattito sulla reintroduzione della ... notizie.tiscali.it Hind Rajab, la bambina di Gaza ritrovata morta nella Striscia il 29 gennaio 2024 dopo essere rimasta intrappolata in un'automobile sotto il fuoco israeliano per ore accanto ai cadaveri dei suoi parenti - facebook.com facebook Sulla spiaggia di Barcellona il ricordo della piccola Hind Rajab. Maxi immagine della bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024 #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.