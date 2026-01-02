Visite guidate alla scoperta dei presepi delle pievi di Savignano

Il 3 gennaio a San Giovanni in Compito si svolgerà una visita guidata dedicata ai presepi delle pievi di Savignano. L’itinerario comprende il museo archeologico, la pieve romanica e il presepe Sparaventi, una tradizione curata dalla famiglia Sparaventi. Un’occasione per conoscere gli aspetti storici e artistici di queste celebrazioni natalizie, offrendo un’occasione di approfondimento e di visita culturale nel rispetto della tradizione locale.

Sabato 3 gennaio a San Giovanni in Compito proseguono gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni della Natività con la visita guidata combinata al museo archeologico, alla pieve romanica e al presepe Sparaventi, ormai tradizionale rappresentazione a cura della famiglia Sparaventi. La visita, a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Visite guidate al Museo Civico di Foggia alla scoperta delle collezioni archeologiche e pittoriche Leggi anche: Alla scoperta dei Qanat, visite guidate al gesuitico alto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Museo del sale inaugura il nuovo anno con visite guidate, arte e presepi; Genova celebra il Natale tra arte, musica e tradizione; Feste, spettacoli e visite guidate: cosa fare in città e provincia nel primo weekend dell'anno; Sulle tracce dei Magi: alla scoperta dei presepi che non finiscono con il Natale e le Feste. Cervia. MUSA – Museo del Sale apre il 2026 con arte, storia, presepi e visite guidate - Il Museo del Sale di Cervia apre il nuovo anno con un ricco calendario di iniziative dedicate a famiglie, bambini ... ravennanotizie.it

Recco: navetta e visite guidate al presepe storico di Polanesi - Dalla parrocchia di Polanesi Un’occasione speciale per scoprire uno dei tesori più affascinanti del territorio recchese. msn.com

Cesena. Montiano culla dei presepi, domenica visita guidata - Domenica 4 gennaio si terrà un tour guidato per scoprire l’antico borgo di Montiano e i suoi straordinari presepi, veri e propri capolavori di arte e ... corriereromagna.it

Le Visite Guidate a Roma – Sabato 3 Gennaio. Tre esperienze diverse per vivere Roma tra vicoli, sotterranei e passaggi segreti Ore 11:00 – Trastevere Passeggiata tra i vicoli più autentici 15 € – con Marzia Ore 16:30 – Vicus Caprarius La Roma sotte - facebook.com facebook

Un weekend di visite guidate ti aspetta alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara! Al piano nobile del Palazzo dei Diamanti il percorso di visita tra le sale ti porta alla scoperta della meraviglia della scuola ferrarese dal Duecento al Seicento e della bellezza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.