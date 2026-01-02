Visite guidate alla scoperta dei presepi delle pievi di Savignano

Il 3 gennaio a San Giovanni in Compito si svolgerà una visita guidata dedicata ai presepi delle pievi di Savignano. L’itinerario comprende il museo archeologico, la pieve romanica e il presepe Sparaventi, una tradizione curata dalla famiglia Sparaventi. Un’occasione per conoscere gli aspetti storici e artistici di queste celebrazioni natalizie, offrendo un’occasione di approfondimento e di visita culturale nel rispetto della tradizione locale.

Sabato 3 gennaio a San Giovanni in Compito proseguono gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni della Natività con la visita guidata combinata al museo archeologico, alla pieve romanica e al presepe Sparaventi, ormai tradizionale rappresentazione a cura della famiglia Sparaventi.

