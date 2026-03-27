Violento frontale tra due auto a Darfo Boario Terme nel Bresciano | coppia elitrasportata in ospedale

Un incidente frontale tra due auto si è verificato a Darfo Boario Terme, nel Bresciano. A bordo di una delle vetture coinvolte c'erano una donna di 32 anni e un uomo di 44, entrambi trasportati in ospedale con l'elicottero, rispettivamente a Brescia e Bergamo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

Una donna di 32 anni e un uomo di 44 - a bordo della stessa auto - sono stati elitrasportati in ospedale, rispettivamente a Brescia e a Bergamo. Mentre a bordo dell'altra auto si trovava un uomo 70 anni, trasportato in giallo in ospedale a Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Violento frontale fra due auto: due donne e una ragazzina finiscono in ospedaleUn grave scontro fra due auto rende necessario l'arrivo dei soccorsi e, alla fine, due donne e una ragazzina vengono portate in ospedale. Violento frontale fra auto, in due finiscono all'ospedale: strada chiusa per quasi due oreAd aver la peggio nello scontro è stata una donna che è stata poi trasportata al Bufalini. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Darfo Boario Terme Argomenti discussi: Scontro frontale sulla Statale: tre feriti, due in condizioni gravissime. Frontale tra auto: feriti estratti dalle lamiere, sul posto due eliambulanzeMassiccio intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, lungo la Statale 42 a Darfo Boario Terme, dove si è verificato un grave incidente stradale. bresciatoday.it Scontro frontale sulla Statale: tre feriti, due in condizioni gravissimeScontro frontale tra due auto lungo la SS42 a Darfo Boario Terme. L’incidente si è verificato questa mattinata, poco dopo le 9.20, e ha provocato tre feriti, ... elivebrescia.tv